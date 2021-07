Governo de SP diz que vai iniciar campanha anual de vacinação contra o coronavírus a partir de janeiro

O governo do estado de São Paulo disse que vai iniciar o ciclo de vacinação anual contra o coronavírus a partir do dia 17 de janeiro de 2022, assim como já acontece com o vírus H1N1, da gripe.

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (19) pelo secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, durante a entrega de mais um lote da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

O secretário explicou que não há um estudo que comprove a necessidade de uma terceira dose das vacinas contra o coronavírus, que seria um reforço, mas que a certeza é de que haverá doses todos os anos para proteção.

“O estado de São Paulo, seguramente, vai iniciar essa campanha, uma nova fase de vacinação para Covid, a partir do dia 17 de janeiro do próximo ano”, afirmou Jean Gorinchteyn, acrescentando que a data completará um ano do início da vacinação no Brasil.

Em nota, o Conass disse que “é importante que haja uma coordenação nacional do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e que esta seja baseada em consensos obtidos juntamente à comunidade científica”.

Fonte: Portal G1