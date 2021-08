Governo de SP decreta ponto facultativo no dia 6 de setembro

O Governador de SP João Doria assinou, nesta segunda-feira (30), decreto que estabelece que a próxima segunda-feira (6) será ponto facultativo no estado de São Paulo, por causa do feriado de 7 de Setembro, data comemorativa da Independência do Brasil, que será na terça da próxima semana.

O decreto que suspende o expediente das repartições públicas estaduais foi publicado na edição de hoje (31) do Diário Oficial do Estado.

Os serviços essenciais e de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto terão expediente normal. Os servidores deverão compensar o ponto facultativo, de acordo com a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos, com o limite de uma hora diária a mais.

Os dirigentes das autarquias estaduais e das fundações poderão adequar o decreto às suas repartições públicas.