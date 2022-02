Governo de SP decreta ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval

Expediente nas repartições públicas estaduais também ficam suspensos até as 12h da quarta-feira de cinzas

O Governador de SP João Doria decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado a segunda-feira (28) e terça-feira (1º de março) de Carnaval. O decreto na íntegra foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (2).

O expediente nas repartições públicas permanece suspenso até as 12h da Quarta-feira de Cinzas. A exceção vale para as repartições públicas estaduais que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto.

