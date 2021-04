Governo de SP anuncia vacinação para motoristas e cobradores de ônibus e e pessoas com doenças prévias

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (20) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise a partir do dia 10 de maio. A expectativa é de vacinar 120 mil pessoas neste grupo.

Também foi divulgado em coletiva de imprensa nesta tarde a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais, que serão imunizados a partir do dia 18 de maio.

A gestão estadual também anunciou a antecipação da vacinação de pessoas com 64 anos para esta quinta-feira (23). Este grupo originalmente estava previsto para receber a imunização a partir de 29 de abril.

