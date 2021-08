Governo de SP amplia Vale Gás para mais de 2 milhões de pessoas

Investimento no programa será de R$ 128 milhões e atenderá famílias vulneráveis nos 645 municípios do Estado

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (3) a ampliação do programa Vale Gás, passando a beneficiar 426,9 mil famílias em todo o Estado, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. O investimento total na ação de segurança alimentar é de R$ 128 milhões.

“Isso é um fato inédito no Estado de São Paulo. O Vale Gás agora vai atender dois milhões de pessoas que perderam o emprego, que não tem renda. É um programa social de grande importância na vida dessas famílias vulneráveis, que estão garantindo o alimento graças à solidariedade de muitas pessoas, mas que precisam do gás para cozinhar”, afirmou Doria.

O benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, está garantindo a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família). No lançamento, o programa priorizava as famílias que residiam em comunidades e favelas, locais de pouca infraestrutura e de alto risco.

Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.

Para o cálculo de beneficiários do Vale Gás, o Governo levou em consideração a média de integrantes por família na faixa mais vulnerável da população. De acordo com o estudo “Fecundidade e Dinâmica da População Brasileira”, elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), as mulheres que integram os 20% mais pobres da população têm uma taxa de fecundidade de 2,9 filhos.

“Esse programa é de tanta importância para o combate à fome, que garante aos 645 municípios paulistas a possibilidade de contemplar seus vulneráveis”, declarou a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes.

Central de Atendimento

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o assistente virtual do Bolsa do Povo via Whatsapp, pelo número (11) 98714-2645, para orientações aos usuários.

IMPORTANTE: O Governo do Estado de SP não liga ou envia mensagens de texto para solicitar informações de dados pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos oferecidos aos cidadãos.