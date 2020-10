Governo da Índia demonstra interesse em comprar parte da Embraer

O governo indiano está interessado em comprar a divisão de aeronaves comerciais da Embraer, disse um alto funcionário do governo da Índia.

“Estamos muito interessados. Estamos explorando alternativas ”, disse um funcionário do governo indiano para Subhomoy Bhattacharjee do Business Standard, confirmando um desenvolvimento relatado anteriormente pela Reuters sobre os planos do Brasil de alcançar a Índia e a China como possíveis novos parceiros.

“Existem riscos em considerar o negócio. Mas onde mais conseguiremos uma empresa semelhante?” perguntou o funcionário citado anteriormente. O assunto vem sendo debatido nas altas esferas de decisão do governo e espera-se uma decisão em breve. O fato de o Brasil também ter lançado a oferta da Embraer para a China acrescentou uma nota de urgência às discussões. O ponto-chave para um possível negócio é, portanto, a instalação da empresa brasileira na Índia. Isso ainda não está claro, mas é de vital importância para o governo garantir, disse o funcionário.

Embora a Embraer não tenha respondido às perguntas do Business Standard, o porta-voz da embaixada disse que os dois países estão felizes em renovar sua parceria estratégica. “A Índia deve ser o maior mercado para a aviação nos próximos anos – apesar do impacto da pandemia. Pelo que ouvimos, os clientes indianos sempre enfatizam a alta qualidade e as vantagens das aeronaves da Embraer”. Enquanto isso, o governo começou a explorar os custos financeiros do negócio e manteve conversações preliminares com entidades na Índia e no exterior para financiar a compra. Uma das opções é financiar o negócio em conjunto por meio de um fundo soberano.

A avaliação da empresa que ocupou o mercado de aeronaves de médio porte caiu até mesmo dos US$ 4,2 bilhões em que a Boeing estava programada para obter 80 por cento de participação quando as negociações foram canceladas em abril deste ano. Também incluiu uma participação de 49 por cento no programa de jatos de transporte militar C-390 Millennium da Embraer.

O governo não tem um modelo para fazer um negócio dessa escala. Todas as aquisições no exterior de ativos de petróleo e gás foram feitas por empresas estatais. Essas empresas tiveram acesso a fundos do governo, principalmente como garantias para levantar empréstimos no exterior para comprar os ativos. Das duas entidades de aviação civil, a Air India está doente e não tem condições de levantar dinheiro no país ou no exterior; o outro fabricante de aeronaves, a Hindustan Aeronautics (HAL), tem um balanço patrimonial muito fraco para fazer uma oferta. A reportagem da Reuters citou RK Tyagi, ex-presidente da HAL, que ele escreveu ao governo, pedindo-lhe que agisse rapidamente. Conseqüentemente, é um novo território para o governo indiano atravessar.

Fonte: Site especializado Cavok