Golpe do WhatsApp x pesquisa do Ministério da Saúde sobre Covid: saiba como não ser vítima de crime

De fato, selecionados para participar da “Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCOV) ” já estão recebendo ligações do Ministério da Saúde para realização da entrevista e agendamento de coleta de sangue.

Quem quiser saber se está na lista, basta ligar na Ouvidoria, no número 136. No mesmo telefone podem ser tiradas quaisquer dúvidas sobre o estudo

O Ministério da Saúde anunciou em maio que irá conduzir um estudo sobre a prevalência do novo coronavírus em 274 municípios por meio da coleta e análise de sangue de mais 211 mil pessoas. O objetivo da PrevCOV é estimar quantas pessoas tiveram a Covid-19 no Brasil, para compreender a doença e seus fatores de risco a fim de combatê-la e preveni-la.

As amostras coletadas farão parte da soroteca nacional de Covid-19 com outras milhares de amostras. A participação no estudo é essencial para entender a dinâmica da doença no Brasil e adotar medidas de prevenção e controle da Covid-19.

Fonte: G1