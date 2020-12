Gmail, Google Drive e YouTube apresentam instabilidade

Algumas das principais plataformas do Google apresentam instabilidade na manhã desta segunda-feira (14). Usuários relataram problemas para efetuarem o login no Gmail e suas ferramentas, como o Google Drive e o Google Meet, e até mesmo para acessar o YouTube.

O site DownDetector registrou as primeiras reclamações sobre o email do Google às 8h22 desta manhã. Entre as queixas, 83% dos usuários estavam tendo problemas para logar na conta e 15% sequer conseguiram acessar a página inicial.

Também às 8h23 começaram os registros de erro na homepage do YouTube. Os principais comentários são de brasileiros preocupados com seus arquivos: “Eu preciso de um arquivo que está lá”, disse Dashiel Rocco. Outro comentário, do usuário @RomuloF27 registrava problemas em quase todos os serviços do email. “@googlebrasil Caiu tudo aqui! Calendar, YouTube, Gmail, Chat, Meet. Dá um ‘help’, na moral”, escreveu.

A mensagem na página de entrada dos serviços da Google é de erro temporário. “500. Ocorreu um erro. Tente novamente mais tarde. Isso é tudo que sabemos”, diz a mensagem. O CNN Brasil Business está em contato com a assessoria da Google, mas ainda não obteve um posicionamento.

Fonte: CNN Brasil