Globo Usinagem é selecionada como melhor fornecedora da Embraer em 2020 e 2021

Com unidades em Botucatu, Jambeiro e São José dos Campos, a empresa se destacou na categoria “Subcontract Partnership”

Na última semana a Globo Usinagem foi selecionada como o melhor fornecedor da Embraer na categoria “Subcontract Partnership” nos anos de 2020 e 2021. A Embraer, além da sede em Botucatu, conta com unidades em São José dos Campos, Gavião Peixoto e outros municípios do Brasil e conta atualmente com 55 fornecedores.

“Gostaríamos de agradecer a Embraer pelo reconhecimento e por todo empenho e esforço com sua base de fornecedores, sendo um exemplo em gestão da cadeia de suprimentos”, disse uma nota oficial emitida pelos diretores da empresa.

A Globo usinagem tem unidades em Botucatu, Jambeiro e São José dos Campos e ao longo de sua história conquistou uma reputação de integridade e padrões elevados no fornecimento de soluções competitivas e sustentáveis para os setores aeroespacial, óleo e gás e energia.

A excelência da organização está sedimentada em bases fortes e éticas, como respeito e responsabilidade em todos os setores de atuação, do corporativo ao ambiental. Em Botucatu a empresa fica no Distrito Industrial e conta com 70 funcionários. Na unidade são fabricadas peças para Aviação Executiva, Comercial, Militar e Agrícola.

“Agradecemos também a todos os nossos parceiros, fornecedores e aos colaboradores da Embraer que durante estes dois anos desafiadores nos apoiaram direta e indiretamente para que pudéssemos atingir nossos resultados. Em especial, agradecemos a todos os nossos colaboradores que são parte integral de todo o sucesso que temos e confiamos que com um time cada vez mais forte, podemos voar cada vez mais alto”, disseram os diretores.

Conheça a empresa

A Globo Usinagem nasceu em 1985, a partir do sonho de seus três sócios fundadores de terem uma vida melhor e serem empreendedores em uma organização que buscasse respeito e igualdade.

A empresa cresceu muito mais do que qualquer um dos três poderia imaginar e a expansão passou a fazer parte do DNA da organização. De Santo André, em 2000, resolveram transferir a unidade para São José dos Campos para atender a uma necessidade de ampliação das instalações.

Com o crescimento a toda prova, precisaram novamente encontrar uma área que abrigasse a nova planta necessária para a realização dos negócios no mundo da usinagem, oferecendo soluções inovadoras e práticas sustentáveis.

A cidade de Jambeiro foi escolhida, porém, o crescimento novamente bateu à porta, e uma nova unidade foi inaugurada, desta vez, em Botucatu.

Com pés firmes, muito planejamento estratégico e integração entre todas as plantas e colaboradores, a vocação de criar, construir e transformar é marca indelével de todas as ações da Globo Usinagem.

Áreas de atuação

A Globo Usinagem vem expandindo e aperfeiçoando seus métodos de produção e tecnologia de usinagem para promover o melhor atendimento a seus clientes para os setores aeroespacial, óleo e gás e energia eólica.

Aeroespacial

A busca por soluções que vão resultar em confiança e satisfação do mercado é uma constante na rotina da Globo Usinagem. Por sua expertise e resultados, a empresa já ganhou 8 prêmios no quesito fornecimento para o mercado aeroespacial.

O setor Aeroespacial é um dos mais importantes da economia brasileira, representando uma força também para o setor de Exportação. Requer conhecimento mais específico no que se refere à mão de obra e exigências de certificação, portanto, é uma grande satisfação para a empresa atender a essas demandas e fazer parte desse ecossistema do setor.

Óleo & Gás

A expansão sempre foi uma marca da Globo Usinagem. Por esse aspecto, em 2013, a empresa deu mais um passo na direção do crescimento, ampliando sua atuação para o setor de Óleo e Gás.

A entrada neste novo mercado levou a empresa à investir em sua estrutura e com apenas dois anos de atuação nesta área, a empresa recebeu do seu principal cliente deste mercado o prêmio de Melhor Performance de Usinagem.

O Setor de Óleo e Gás impacta diversos outros setores da economia brasileira, exigindo muita inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Energia Eólica

O Setor de Energia Eólica não para de crescer no Brasil. Só em 2019, 10% de toda energia consumida no país foi originada pelos ventos. Há uma projeção do governo que aponta que esse setor tenha um salto em relação à capacidade instalada em 10 anos.

Atenta a essa demanda no país, a Globo Usinagem também ingressou nesta área para fornecer soluções completas em serviços de usinagem, montagem de conjuntos e subconjuntos, aquisição de materiais e insumos conforme requisitos de projeto.

Cadastrada junto ao BNDES, a Globo Usinagem está apta a realizar a nacionalização de projetos ajudando seus clientes no cumprimento das regras de conteúdo local.

Outros Segmentos

Para atender os mercados mais exigentes, fornecendo soluções competitivas e sustentáveis, a Globo Usinagem conta com maquinário de alta tecnologia e um Sistema de Gestão da Qualidade certificado.

Com foco na garantia da satisfação de seus clientes, está comprometida com a melhoria contínua no desempenho de seus processos e no desenvolvimento de seus colaboradores.

Principais serviços:

Usinagem turnkey, conforme projeto do cliente;

Fresamento em 3, 4 e 5 eixos até 4.000 mm de comprimento;

Capacidade de torneamento até Ø 1.000 mm ;

Usinagem de baixa, média e alta complexidade em geometrias diversas;

Expertise na usinagem de diversas ligas como: Alumínio, Aço Carbono, Aço Inoxidável, Titânio, Inconel;

Montagem de componentes mecânicos;

Importação de matéria prima, componentes e químicos;

Exportação de peças, conjuntos e subconjuntos montados;

Nacionalização de projetos.

