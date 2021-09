Globo Repórter destacará belezas da região de Botucatu na próxima sexta-feira, 17

Belezas do interior, como o Gigante Adormecido na região de Botucatu

Cachoeiras que descem por paredões gigantes e desaparecem na mata, um cerrado com mais de 300 espécies de plantas e até um mini pantanal. O ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, dia 17, faz uma viagem cheia de surpresas pelo interior do estado mais populoso do Brasil e mostra como São Paulo é rica em belezas naturais.

“Descobri durante as gravações uma conexão que estava meio adormecida, por viver na cidade, no meio das avenidas, com estrutura, tecnologia. De repente me vi no meio de lugares isolados, em contato total com a natureza. Fiquei surpresa com a quantidade de lugares lindos que conhecia só por vídeo ou fotos, e estão tão perto da gente”, diz a repórter Daniela Golfieri.

O programa apresenta os cânions paulistas, paisagens que lembram o Sul do país, mas que estão em Itararé, a 300km da capital. Imensas paredes de pedras, esculpidas pela ação do tempo, que compõem uma paisagem única, com belas cachoeiras, rios e riachos. A equipe percorreu as trilhas do “Legado das Águas”, uma área de mata atlântica onde, em plena época de secas, é possível encontrar água, por conta da preservação, e raríssimas antas albinas.

Na cidade de Bofete, montou acampamento ao pé das “Três Pedras” para tentar desvendar as misteriosas luzes que aparecem à noite e têm atraído turistas, curiosos e pesquisadores. Em Botucatu, é possível observar um gigante adormecido, desenho formado por três montanhas, que esconde um tesouro: o “Aquífero Guarani”, uma das maiores reservas de água doce do planeta.

Na Serra do Japi, localizada no município de Jundiaí, a natureza começa a dar sinais de recuperação depois de anos de devastação. Por lá, existe um importante centro de pesquisas sobre borboletas e a intrigante flor cogumelo, que produz um néctar que seduz morcegos e beija-flores.

Ao instalar uma câmera no quintal de casa, um morador descobriu que onças pardas, jaguatiricas, macacos e algumas espécies de aves utilizam uma pequena fonte de sua casa para tomar banho. O ‘Globo Repórter’ vai ao ar na noite de sexta-feira, dia 17, logo após a novela ‘Império’.

