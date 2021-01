Gestão Empresarial EaD lidera lista dos mais procurados no Vestibular das Fatecs

O curso superior de tecnologia na modalidade Educação a Distância (EaD) lidera a lista dos mais concorridos no Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). No processo seletivo para o primeiro semestre de 2021, Gestão Empresarial online alcançou o maior índice de candidatos por vaga na Fatec São Paulo (28,60), localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital.

Este curso aparece entre os mais disputados em outras quatro unidades: Mogi das Cruzes (19,45 c/v), Sorocaba (18,95 c/v), Guarulhos (17,78 c/v) e Tatuapé (17,75 c/v). O curso de Gestão Empresarial na modalidade EaD voltou a ser oferecido neste Vestibular, com 1.880 vagas em 47 polos de aprendizagem.

Na modalidade presencial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) mantém a demanda expressiva de candidatos por vaga em quatro turmas de três Fatecs: Zona Leste (21,08 c/v), São Paulo (20,59 c/v à noite e 18,45 c/v de manhã), e Carapicuíba.

Para o curso superior de tecnologia de Marketing da Fatec Sebrae os 616 inscritos vão disputar as 35 vagas, o que representa 17,60 candidatos por vaga.

Os dois cursos inéditos oferecidos neste Vestibular também despertaram o interesse de parcela significativa dos candidatos. Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Fatec Osasco alcançou 7,38 c/v, enquanto Big Data para Negócios, da Fatec Ipiranga, teve 4,68 candidatos por vaga.

Se as Fatecs apresentaram um aumento de 15% nas vagas oferecidas, o interesse pelo Ensino Superior de Tecnologia das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza também

cresceu 31% na comparação com o mesmo período de 2020: o número de inscritos no processo seletivo saltou de 67,2 mil

para mais de 88 mil.

A demanda completa por curso e unidade está disponível em vestibularfatec.com.br. A divulgação da lista de classificação geral será no dia 20 de janeiro.