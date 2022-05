GCM localiza carro minutos após ser furtado na Vital Brasil

A guarda Municipal registrou nesta quarta-feira, dia 11, um caso de furto na Vila São Lúcio/Vila Aparecida. Segundo boletim, uma viatura estava em patrulhamento comunitário quando foi solicitada por um cidadão, muito nervoso, relatando que seu carro tinha sido furtado.

A vítima informou que tinha deixado o veículo estacionado na Avenida Vital Brasil, quando retornou, 10 minutos depois, não encontrou mais. Ele passou as características do veículo, um GM Meriva, cor branca.

Uma equipe da GCM iniciou o patrulhamento pela região e pouco tempo depois localizou o automóvel, duas quadras distante na mesma avenida. Foi feito contato com o proprietário, que foi até o local.

Foi verificado que a porta traseira lado do passageiro estava com sinais de arrombamento. Também constataram marcas de pés no assoalho do veículo.

Não foi localizado o autor do furto. Foi constatado que nada foi levado do veículo, sendo apenas o dano material na porta traseira. Diz a Guarda que o proprietário não quis fazer o boletim na Polícia Civil alegando que o dano foi mínimo.

