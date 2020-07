GCM flagra mais 4 pessoas com covid descumprindo quarentena em Botucatu no fim de semana

Mais pessoas confirmadas com coronavírus foram flagradas descumprindo a quarentena neste fim de semana. A informações foi postada nesta segunda-feira, dia 27, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Somente no fim de semana, a GCM realizou 229 visitas e flagrou 4 pessoas descumprindo o isolamento. De imediato foram lavrados boletins de ocorrência para que essas pessoas respondam criminalmente.

Os agentes de saúde de Botucatu e Guarda Municipal estão visitando as casas dos moradores diagnosticados ou com suspeita de Covid-19. As visitas são feitas de forma aleatória, de surpresa, para fiscalizar o isolamento social na cidade.

Quem for flagrado descumprindo a medida sem um motivo importante pode responder a processo na Justiça. A pessoa pode ser processada por crime contra a saúde pública.

“Estamos fazendo a nossa parte na testagem em massa, na distribuição de máscaras, na orientação da população e também na responsabilização daqueles que descumprem essa medida. Neste fim de semana, a GCM realizou 229 visitas e mais uma vez flagrou 4 pessoas descumprindo a quarentena”, disse Pardini.