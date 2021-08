Gato é resgatado após ficar horas em topo de poste na Vila Jardim

Um gato foi resgatado na tarde desta sexta-feira, dia 20, após ficar muitas horas no topo de um poste na Vila Jardim. O caso foi revelado por uma internauta que registrou a imagem e publicou o pedido de ajuda nas redes sociais.

“Oi pessoal esse gatinho está nesse poste a mais ou menos 9h , as pessoas da rua já ligaram e não apareceu ninguém! Alguém pode ajudar. Pois ele está super cansado, estou com medo dele cair. Está Rua Orlando Gamito 551 Vila Jardim”, disse Carla Colaute no Facebook.

Após os apelos, a CPFL foi acionada e esteve no local para resgatar o felino, que conseguiu sair do topo do poste, segundo testemunhas. Não se sabe até o momento com o animal foi parar lá ou o que motivou a ‘aventura’.