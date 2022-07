Gasolina vendida a distribuidoras fica mais barata a partir desta quarta-feira (20)

A gasolina vendida a distribuidoras pela Petrobras fica mais barata a partir desta quarta-feira (20). A estatal anunciou na véspera que o preço médio de venda do combustível passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 por litro. A queda é de 4,93%.

O anúncio foi o primeiro na gestão do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, que assumiu o cargo no final do mês passado.

Essa redução, conforme justificou a companhia, acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.

Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba.

O último reajuste de preço de combustíveis ocorreu em 18 de junho, quando a Petrobras havia anunciado um aumento de 5,18% no preço da gasolina e alta de 14,26% no diesel.

De acordo com os dados da estatal, de dezembro de 2020 até julho de 2022, foram 20 reajustes de preços. Do total, seis foram de redução, e 14 de alta. No período, o valor médio da gasolina para distribuidoras subiu de R$ 1,84 para R$ 3,86.

Além do valor, o preço da gasolina cobrado para o consumidor leva em conta fatores como tributos federais e estaduais, o custo do etanol usado na mistura do combustível e os custos de distribuição e revenda.

Fonte: CNN Brasil

