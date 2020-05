Gabriela & Co. lança nova coleção de semijoias, a Coleção Elo Correntaria.

É fato que em toda estação, uma nova tendência ganha o coração das fashionistas e a queridinha do inverno 2020 é a correntaria e as argolas.

Com diversos tamanhos e espessuras, as correntes estão presentes em diversos acessórios e destacam qualquer look, principalmente nos looks de inverno.

Anéis, pulseiras, colares e brincos fazem parte dessa febre que promete dominar o mundo da moda. Como não poderia ficar de fora, a marca Gabriela & Co. acaba de lançar a coleção Elo, onde a nova tendência pode ser vista em brincos, pulseiras, piercings e colares.

“A correntaria promete ser o must have do outono/inverno 2020, as peças mais pesadas vem com tudo. Essa coleção foi concebida com muito carinho, convido vocês minhas seguidoras, amigas e clientes a conhecerem mais sobre a nova coleção”, disse Gabriela Oliveira, idealizadora da Elo correntaria by Gabriela & Co.

Serviço:

Instagram: @gabrielaeco.oficial

WhatsApp: (14) 99604-3903

Endereço: Rua Hermínio Marco Calonego 657 Jd planalto

Veja imagens da Coleção Elo Correntaria