Fundo de Gestão assume controle da Concessionária Rodovias do Tietê

AB Concessões (dos grupos Bertin e da italiana Atlantia) decidiu exercer o direito de venda conjunta de sua participação na concessionária Rodovias do Tietê para o fundo Latache. A concessionária administra várias rodovias na região de Botucatu, entre elas a Marechal Rondon.

A gestora especializada na compra de ativos problemáticos – ou “fundo abutre” no jargão de mercado – havia anunciado em maio deste ano a compra da participação de 50% detida pela portuguesa Lineas International na companhia.

A Rodovias do Tietê possui um total de R$ 1,6 bilhão em dívidas, a maior parte nas mãos de investidores pessoas físicas que compraram debêntures emitidas pela concessionária.

O valor do negócio não foi revelado, mas o acordo com a Lineas prevê que a Latache assumirá os créditos de R$ 12,5 milhões que a empresa tem a receber da Rodovias do Tietê.

Informações do site Seu Dinheiro