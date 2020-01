Fundação CASA de Botucatu realiza projeto sobre profissões durante agenda de férias

Atividades englobam eixos pedagógicos de educação, ensino formal, esportes e arte e cultura

Para os jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu, o período das férias escolares se transformou em um momento de planejar novos caminhos para 2020.

O centro promove até a próxima segunda-feira (13/01), uma série de atividades do projeto “Profissões do Futuro”, que engloba os eixos de educação profissional, ensino formal, esportes e arte e cultura. A iniciativa partiu de uma proposta feita pela Divisão Regional Sudoeste (DRS) para os 11 centros de internação e um de semiliberdade que estão sob sua responsabilidade.

Como explica a coordenadora pedagógica do CASA Botucatu, Mirian de Francisco Molina, o objetivo é que os jovens conheçam as novas tendências do mercado e aproveitem o período sem aulas para enriquecerem seu repertório. “Por exemplo, teremos uma Oficina de Encaminhamento Profissional, onde nosso parceiro falará sobre as novas oportunidades de trabalho e como se preparar para elas”, comentou.

Na área esportiva, os jovens conhecerão modalidades diferentes como rugby, tênis de quadra, utimate frisbee, dentre outras, que também podem ser oportunidades de profissionalização.

Já no arco do ensino formal, a programação abordará a questão do Projeto de Vida e como os adolescentes podem direcionar seus estudos de acordo com suas aptidões.