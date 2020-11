Fundação Casa de Botucatu realiza atividade sobre o Dia da Consciência Negra

Centro terá uma palestra sobre cultura afro-brasileira

Uma semana repleta de atividades com foco na igualdade de direitos, no resgate da ancestralidade africana e na luta contra o preconceito e discriminação.

Essa será a agenda principal que os 133 centros da Fundação CASA localizados na capital, litoral e interior realizarão com os adolescentes em medida socioeducativa para celebrar a chegada do Dia da Consciência Negra, que será comemorado na próxima sexta-feira (20/11).

No CASA Botucatu, o destaque fica por conta de uma palestra com a professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) de Avaré, Rafaela Moretão.

Durante sua palestra, a professora, que formada em Artes e especialista em Cultura Afro-Brasileira e Indígena, falará um pouco sobre a data e a influência dessa cultura na formação do Brasil.