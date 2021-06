Funcionários do comércio de Botucatu que moram em cidades vizinhas devem fazer cadastro para vacinação

Moradores de cidades vizinhas que são funcionários do comércio de Botucatu devem fazer cadastro para vacinação contra a covid dentro do estudo de efetividade que envolve a Prefeitura, Unesp, Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 17, em um comunicado conjunto da Associação Comercial de Botucatu – ACEB e Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio).

Para se cadastrar é obrigatório o preenchimento do formulário através do link: https://cutt.ly/GnHf3bu. As informações serão analisadas por profissionais da Prefeitura Municipal.

Neste semana a Prefeitura de Botucatu divulgou que o estudo clínico iria abranger também pessoas que moram em cidades vizinhas, mas que trabalham regularmente em Botucatu.

Confira a nota conjunta

A Associação Comercial de Botucatu – ACEB – em conjunto com o Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio) – vem a público comunicar que, através de um grande esforço por parte da administração municipal, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito, Mário Pardini, os empregados residentes fora do município de Botucatu e que não foram vacinados poderão aderir à vacinação em massa realizada na cidade.

A iniciativa é um divisor de águas no combate à pior crise sanitária mundial dos últimos cem anos.

As informações serão analisadas por profissionais da Prefeitura Municipal.

Com as vacinas conseguimos erradicar doenças como a varíola, reduzimos mortes como as causadas pelo sarampo e pela meningite, além de sequelas graves como as da poliomielite. Do mesmo modo, conseguiremos controlar a maior pandemia dos últimos 100 anos, a COVID-19.

Com o controle da pandemia, teremos a perspectiva de enfrentar com melhores resultados as graves consequências sociais que esta devastadora pandemia causa ao Brasil e ao mundo, inclusive retomando a vida produtiva, o crescimento econômico, gerando empregos e construindo um futuro de progresso coletivo.

Botucatu, 16 de junho de 2021.

Signatários:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BOTUCATU

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BOTUCATU