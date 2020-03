Funcionários da Irizar em Botucatu ganham férias após retorno da Espanha

Após o governo da Espanha decretar estado de emergência na última semana, em decorrência dos mais de 8 mil casos positivos para COVID-19 em seu território, a Diretoria da Irizar Matriz, localizada no município de Ormaiztegi, determinou na última sexta-feira (13) que, por uma questão de segurança, todos os funcionários espanhóis ficassem em suas residências em caráter de isolamento, e que o grupo de brasileiros que se encontrava trabalhando e recebendo treinamentos no local, deveria regressar ao Brasil imediatamente.

O mesmo aconteceu com o grupo de colaboradores mexicanos que encontrava-se atuando na Irizar Espanha e que teve seu retorno antecipado a seu país de origem. A medida foi tomada justamente para evitar que os colaboradores brasileiros e mexicanos ficassem isolados em um país cujo índice de contágio é muito maior que no Brasil e no México, visto que a possibilidade de que a Espanha feche suas fronteiras nos próximos dias é eminente.

O grupo de brasileiros, composto por 43 colaboradores da Irizar Brasil, estava trabalhando nas dependências da Irizar Espanha desde o dia 4 de janeiro, e deveria regressar apenas na segunda semana de abril. Dentre os 43 colaboradores, 31 são moradores de Botucatu, 8 são de São Manuel, 2 de Itatinga e 2 de Areiópolis.

Antes, porém, que o grupo desembarcasse em território brasileiro, no domingo (15), todos os colaboradores foram orientados a utilizar máscaras durante toda a viagem e a seguirem com os critérios básicos de prevenção. Além disso, informou-se que todos entrariam automaticamente em férias de 30 dias e que, além de não se apresentar fisicamente na Irizar Brasil, eles deveriam priorizar a permanência em suas residências.

A Irizar Brasil reitera que nenhum funcionário do Grupo Irizar, seja das plantas de produção do Brasil, México ou da Espanha, foi diagnosticado com Coronavírus. A cidade de Ormaiztégi, onde a empresa está situada na Espanha, também não registrou nenhum caso positivo para COVID-19. Portanto, não há motivo para pânico.

As Secretarias de Saúde dos Municípios de Botucatu, São Manuel, Itatinga e Areiópolis já receberam os nomes e respectivos contatos de todas as pessoas que regressaram da Espanha e monitoram, junto ao Departamento Pessoal da empresa, cada uma dessas pessoas. Até o momento, nenhuma delas apresentou qualquer sintoma que indique a presença do Coronavírus.

Providências Internas

Além dos cuidados especiais com o grupo que regressou da Espanha, a Irizar informa que os cuidados com os funcionários que não viajaram também é uma realidade.

O incentivo aos típicos cuidados de higiene (lavagem das mãos e utilização do álcool em gel) são constantemente reiterados e as visitas de clientes, fornecedores ou quaisquer outros grupos de pessoas, estão sendo canceladas ou adiadas, com exceção daquelas de extrema urgência. Em termos produtivos, não há nenhuma previsão de paralização das atividades industriais.