Funcionários da Irizar Botucatu votam redução na jornada de trabalho nesta quarta-feira, 15

Produção da Irizar em Botucatu foi paralisada

Os funcionários da Irizar em Botucatu voltam nesta quarta-feira, dia 15, de um período de duas semanas de férias coletivas, em virtude da pandemia do coronavírus. Logo no retorno, haverá uma votação sobre a proposta da empresa sobre redução na jornada de trabalho para minimizar os impactos financeiros.

A produção foi seriamente afetada e a votação segue o que já foi realizado por outras empresas, como Caio e Embraer. Segundo apurou o Acontece Botucatu com a direção da Irizar, a proposta é de reduzir 40% da jornada de trabalho entre os colaboradores.

Com os incentivos do governo, onde é pago uma porcentagem de 22% sobre o seguro-desemprego, que devem ser aplicados durante a crise, a redução salarial chegará a 25%. A reunião desta quarta-feira contará com funcionários, direção da empresa e Sindicato dos Metalúrgicos.

“O período atual exige uma medida extraordinária. Estamos buscando uma forma de trazer uma proposta que possa ser votada na próxima quarta-feira, 15. Eu sei que num primeiro momento vem o impacto de trazer uma situação de perda, de dor, mas tenha certeza que a Irizar buscou os meios e todos os caminhos, para pudéssemos passar por ela de uma maneira mais suave”, diz Paulo Sérgio Cadorin, Diretor Administrativo da empresa, em vídeo aos colaboradores.

A medida começaria a valer no dia 21 de abril, se estendendo até o mês de julho. Os trabalhadores farão a votação nesta quarta e não haverá turno de trabalho no restante da semana.

“A proposta da Irizar passar por uma redução de 40%, não temos como fazer menos que isso. Essa redução de jornada seria a partir do dia 21. Então votaríamos essa proposta na quarta-feira com a presença do Sindicato, na quinta-feira não haveria trabalho na Irizar e esse dia a gente compensaria com o dia 21, feriado na semana seguinte. Na sexta-feira também não há trabalho e jogar isso para frente quando a gente puder ter uma produção e o dia 20, a segunda-feira, não contada como redução de jornada, começando no dia 21, tendo assim 10 dias no mês de abril. Seriam mais 30 dias dentro do mês de maio, 30 dias no mês de junho e 20 dias dentro do mês de julho”, coloca Cadorin.

A Irizar entrou em férias coletivas no dia 01 de abril. Antes disso, um grupo de colaboradores entrou em quarentena após um período de trabalho na matriz da empresa, na Espanha, segundo país mais afetado pela covid-19 na Europa.