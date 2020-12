Funcionários da Embraer de Botucatu criam grupo de apaixonados por Fusca

Além de dividir o mesmo espaço de tralho, um grupo de funcionários da Embraer de Botucatu encontrou outra coisa em comum: a paixão pelo Fusca. Todas as sextas-feiras, eles vão trabalhar com seus modelos e ao final do expediente saem para um passeio.

“Para nós, é uma história que nos acompanha desde criança, o cheiro do Fusca você não encontra em nenhum outro carro. Na verdade, o que nos envolve neste carro é puro amor e nostalgia”, disse um dos integrantes do grupo.

O que chama a atenção dos fãs dos Fuscas não só o preço acessível e a manutenção de baixo custo, tem algo mais. “Quando você entra num Fusca, não fica triste. Basta sair com ele e a alegria flui. O Fusca é uma máquina de fazer amigos”, completa.

Queremos reunir muito mais amantes do fusca e também fazer a alegria das crianças com o carro assim como fomos e somos felizes com ele. Essa foto une as nossas 2 paixões a aviação e o Fusca.

Armando Junior, Danilo Selpis, Juliano, Henrique e José Góes.