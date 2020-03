Funcionários da Caio reclamam de contato físico excessivo e aglomerações; empresa diz que está tomando medidas importantes para solucionar

O Acontece Botucatu recebeu nesta segunda-feira diversas imagens e reclamações vindas de trabalhadores da Caio Induscar. Colaboradores e familiares estão revoltados com algumas situações que proporcionaram grandes aglomerações na fabricante de carroceria de ônibus.

Muitos contatos foram feitos para relatarem longas filas no refeitório. O Acumulo de turnos teria ocasionado aglomerações de funcionários no local, o que gerou muita tensão pela situação vivida por conta do coronavírus.

“Esse é só o pessoal do diurno, sendo que outros ainda vão chegar, o pessoal do noturno nem chegou e ainda vão se encontrar”, contou um colaborador.

“Diante de toda a situação que está lá fora estão sim se preservando, mas aqui dentro não, continua o mesmo, como se nada estivesse acontecendo. São muitas pessoas perto das outras, na catraca, no ônibus, no refeitório. Então estamos sujeitos a levarmos isso para nossas famílias em casa”, explicou mais um trabalhador da empresa, demonstrando preocupação.

Familiares também procuram o Acontece Botucatu para relatar a preocupação com o local. O temor pela aglomeração de pessoas é na volta dos trabalhadores ao lar após a exposição.

“Colocaram um pessoal do turno do dia para trabalhar à noite e a fila para almoçar aumentou o dobro, a aglomeração só piorou. O que adianta ficarmos em casa com nossos filhos e na Caio essa aglomeração grande de pessoas, ainda mais agora que fizeram isso com os turnos. Peço para que vocês publiquem isso, com essas imagens, para que vejam que está tudo errado dentro dessa empresa”, disse a esposa de um funcionário que pediu para não ser identificada.

Posição da empresa

O Acontece Botucatu fez contato com a Caio Induscar via assessoria e recebeu depois um posicionamento de sua direção. A empresa diz que está tomando todas as medidas necessárias para resolver as questões citadas o mais rapidamente possível, visando a segurança de seus colaboradores.

Diversas reuniões foram realizadas hoje pela empresa nesse sentido, inclusive com o Sindicato da categoria, e medidas importantes devem ser divulgadas ainda no final da tarde. O Acontece Botucatu acompanha.