Funcionamento de comércio e serviços será ampliado a partir de amanha

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (7) a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e do comércio em todo o estado. Apesar de relaxar ainda mais as regras, a gestão de João Doria (PSDB) manteve todo estado por mais duas semanas no que nomeou de “fase de transição” da quarentena contra a disseminação do coronavírus.

A partir deste sábado (8), lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e outros estabelecimentos comerciais poderão operar das 6h às 21h. A gestão estadual aumentou para 30% da capacidade máxima dos estabelecimentos. Porém, não há lei, multa ou fiscalização para verificar o percentual do público na prática.

Como era:

Abertura das 6h às 20h, por 14h diárias

Recomendação de ocupação máxima de 25% para estabelecimentos comerciais e de serviços

Parques estaduais e municipais continuam com horário menor: das 6h às 18h

Como fica:

Abertura das 6h às 21h, por 15h diárias

Recomendação de ocupação máxima de 30% para estabelecimentos comerciais e de serviços

Toque de recolher passa a vigorar das 21h às 5h. A nova regra vale até o dia 23 de maio

Parques estaduais e municipais continuam com horário menor: das 6h às 18h

O estado de São Paulo está, desde meados de abril, na chamada “fase de transição” do Plano São Paulo. Apesar de criado para representar uma etapa intermediária entre a fase vermelha e a laranja, o período transitório permite a abertura dos mesmos setores liberados nessas duas fases, e com horários ainda mais extensos.

Fonte: Portal G1