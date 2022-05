Frio perde força e temperatura fica em elevação na região de Botucatu

Foto Júnior Quinteiro/Acontece

Hoje o estado de São Paulo, continua com tempo aberto, influenciado pela alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens de chuva. O frio extremo perdeu força e agora as temperaturas mínimas ficam mais próximas à média para essa época do ano.

O destaque hoje são os baixos índices de umidade relativa do ar, que podem atingir índices inferiores a 30% em grande parte do interior paulista, região central e leste de São Paulo.

Em Botucatu a terça-feira, 24, terá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura máxima de 25 graus e mínima de 11 graus.

