Frio intenso deve ‘dar um tempo’ em Botucatu com temperaturas em elevação

Aumento de nebulosidade com chuvas fracas e isoladas na faixa leste do estado de São Paulo, principalmente no litoral, devido à formação de um cavado (região de baixa pressão) no oceano próximo ao litoral paulista. Demais regiões, predomínio de sol, sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo e Somar Meteorologia, o tempo segue seco e sem previsão de chuva. A boa notícia é que o frio intenso deve dar “um tempo” em Botucatu e todo o interior.

Para os próximos dias a temperatura máxima poderá chegar a 25 graus, como possibilidade de atingir 30 graus no fim de semana. A mínima, que na última semana chegou a 1 grau na última semana, não passará de 7 graus nos próximos dias.

Não há previsão de chuva pelos próximos dias em Botucatu. A Umidade relativa do ar ficará novamente baixa, chegando a bater na casa dos 20%.