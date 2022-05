Frio intenso continua pelos próximos dias em Botucatu

Foto: André Godinho

O frio tão comentado e noticiado chegou a São Paulo, a madrugada e manhã de hoje está congelante. Com a intensificação da massa de ar polar, o ar frio ganha cada vez mais força no estado de São Paulo. Além disso, venta bastante ao longo de todo o dia, aliás, desde ontem a noite os ventos predominam na capital, o que intensifica ainda mais a sensação de frio.

O frio atípico deve permanecer até 22 de maio. Um deslocamento da massa de ar polar coincide com a passagem de um ciclone extratropical, o que traz umidade e possibilita a ocorrência de eventos incomuns, como geada, entre outros.

Em Botucatu o frio intenso continua pelos próximos dias. A quinta-feira (19), por exemplo pode ter mínima de 3 graus durante a madrugada, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Para o fim de semana continua a previsão de muito frio, apenas com ligeiro aumento na temperatura, com mínima de 6 graus e máxima de 18 graus.

