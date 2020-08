Frente fria mobiliza operação nas rodovias paulistas

Fortes chuvas e baixa temperatura aumentam os riscos de ocorrências; ação conjunta tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e passageiros durante suas viagens

Foto: Acontece Botucatu – Rod. Marechal Rondon

Com a chegada do período chuvoso e da frente fria em diversos pontos do Estado, o Governo de São Paulo intensifica, a partir de hoje, operação conjunta com objetivo de garantir a segurança dos usuários e evitar acidentes nas rodovias. Além do efetivo operacional nas estradas paulistas, a ação conta com campanha preventiva e de conscientização nas redes sociais e painéis eletrônicos (PMVs) voltada aos motoristas que necessitam pegar estrada, mesmo diante de condições climáticas ruins e da pandemia.

Participam da operação a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias, DER – Departamento de Estradas de Rodagem, Defesa Civil e Polícia Militar Rodoviária.

A Operação conjunta conta com o monitoramento da Defesa Civil, que emite alertas sobre as condições climáticas e áreas de riscos. A ação garante mais agilidade no atendimento ao usuário, como destaca o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. “A medida operacional conjunta nas rodovias é determinante para a redução de acidentes e para garantir mais agilidade no atendimento ao usuário, em caso de necessidade. Com a chegada de uma frente fria, como está prevista para o Estado, o reforço dessas operações vai trazer mais segurança”, explica.

As equipes do DER, da ARTESP, das concessionárias e da Polícia Rodoviária Estadual estão mobilizadas e de prontidão para orientar e atender aos motoristas, além de manter a fiscalização importante para garantir a segurança. A ação inclui ainda campanha de orientação com mensagens de alerta veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs), distribuídos pelas rodovias, ações para redução de velocidade e sinalizações específicas, inclusive, com uso de viaturas, e campanha educativa nas redes sociais dos órgãos participantes. As frases inseridas nos painéis informativos são:

EM CASO DE NEBLINA

REDUZA A VELOCIDADE

MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA

ACENDA O FAROL BAIXO

COM PISTA MOLHADA

REDOBRE A ATENÇÃO

MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA

EM CASO DE CHUVA

NÃO PARE NA PISTA

PROCURE LOCAL SEGURO

“Diversos órgãos estaduais estão mobilizados para promover ações conjuntas, sejam elas de conscientização ao motorista sobre a necessidade de cuidados em suas viagens, sejam nas medidas preventivas relacionadas à sinalização, fiscalização e monitoramento. Nosso objetivo é garantir que motoristas e passageiros tenham segurança mesmo diante de condições climáticas desfavoráveis que estamos passando neste período. A orientação, por conta do coronavírus, ainda é ficar em casa. Mas temos de garantir segurança para quem precisa pegar a estrada”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

O frio aumenta a possibilidade de neblina nas rodovias reduzindo a visibilidade dos motoristas. Os trechos de serra, principalmente na madrugada e no começo da manhã, são os mais passíveis a este fenômeno atmosférico. Já a chuva, constante em alguns pontos do Estado nesta semana, dificulta a condução dos veículos, também pela baixa visibilidade, e por deixar as pistas escorregadias. A água acumulada na pista diminui a aderência dos pneus e dificulta manobras de emergência. Além disso, dependendo da intensidade da chuva, pode aumentar o risco de deslizamento de terras nas encostas em alguns trechos às margens das rodovias.

O DER mantém monitoramento constante em áreas de encostas e taludes para garantir uma rápida resposta das equipes na tomada de ações para a trafegabilidade da pista em casos de deslizamentos de terra ou no atendimento aos usuários.

Saiba o que fazer em caso de neblina

Antes de pegar estrada o motorista deve checar as condições do veículo, principalmente lanternas, faróis e palhetas do limpador de para-brisa. Redobre a atenção:

• A velocidade máxima permitida na rodovia é determinada para o tráfego em condições normais. Sob neblina ou chuva é recomendável trafegar com a velocidade reduzida;

• Não acione o pisca-alerta em situações de pouca visibilidade e tráfego lento. Ele só deve ser acionado com o veículo parado, preferencialmente em uma área segura;

• Mantenha distância segura do veículo à frente;

• Acenda os faróis baixos – tanto de dia quanto à noite. Já o farol alto, independente do horário, dificulta a visibilidade pela grande dispersão de luz emitida sob neblina;

• Use a pintura de faixa da pista como referência do caminho a seguir;

• Deixe a janela aberta, ainda que parcialmente, para ouvir eventuais sinais sonoros;

• Deixe o para-brisa limpo;

• Nunca pare na pista.

Dirigir em baixas temperaturas

A bateria e o motor do veículo devem estar no topo da lista de verificações do motorista quando há queda de temperatura. Para veículos com motores flex, alerta para o reservatório de partida a frio e a quantidade de gasolina. Com a baixa temperatura, bateria e motor demoram a dar a partida, prejudicando outros itens do veículo. Recomenda-se esperar um pouco mais depois da partida para que o veículo aqueça o suficiente. Também é sempre bom esquentar os freios para melhorar a aderência. De maneira geral, a baixa temperatura modifica o funcionamento do carro, por isso, a revisão dos itens de segurança é importante. Veja as dicas:

• Antes de dar a partida, espere até um minuto com a chave na ignição. Não tente ligar o carro imediatamente;

• Evite tentar a partida por várias vezes seguidas. Dê um intervalo entre as tentativas;

• Dirija com os faróis acesos na rodovia mesmo durante o dia. A neblina é comum em épocas frias;

• Ligue o ar-condicionado pelo menos uma vez a cada dois dias, para evitar o ressecamento das borrachas de vedação;

• Jamais dê freadas bruscas;

• Mantenha distância do veículo a frente;

• Posicione as saídas de ar contra o vidro para não embaçar o para-brisas.

Atenção em caso de chuva forte

• Ao perceber acúmulo de água na pista, reduza a velocidade;

• Acenda as lanternas e os faróis baixos para facilitar que seu carro seja visto por outros condutores;

• Mantenha distância segura dos demais veículos, especialmente o que vai à sua frente;

• Evite frear de maneira brusca para não travar as rodas e derrapar por falta de aderência;

• Em áreas de alagamento, tenha calma e aguarde o nível da água baixar.

Atendimento ao usuário

O canal de atendimento ao usuário para as rodovias administradas pelo o DER é o 0800 055 5510.