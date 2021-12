Forte chuva causa estragos em Vitoriana

A chuva que atingiu Botucatu na noite de terça-feira (29) e madrugada desta quarta-feira (29) causou estragos em Vitoriana. O vento fez galhos e árvores caírem, prejudicando o fluxo nas ruas e principalmente na rodovia Alcides Soares, com muitos registros.

Segundo relataram internautas, algumas casas foram destelhadas com a forte ação da chuva. Houve registro de queda de granizo no local, de acordo com alguns moradores.

A Defesa Civil atuou durante a madrugada em locais do distrito e equipes devem retornar hoje para mais uma vistoria. Não houve registro de vítimas.

Até o começo da madrugada choveu aproximadamente 25 milímetros no município. De acordo com o Climatempo, a estabilidade deve continuar até o fim de semana.

