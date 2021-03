Forte chuva causa estragos em Botucatu e deixa vários bairros sem energia

Uma forte e inesperada chuva atingiu diversos bairros de Botucatu no final da tarde desta sexta-feira, 26. O temporal derrubou árvores, muro, tendas e causou alagamentos em diversas vias.

O trânsito ficou congestionado em pontos conhecidos, como Floriano Peixoto, Major Matheus, Dante Delmanto, entre outras vias. Com o forte vento, vários bairros ficaram sem energia.

Na região da Estação Ferroviária uma árvore caiu sobre a fiação e derrubou a energia em diversas ruas. Equipes da CPFL trabalham em vias da Vila dos Lavradores que estão ser o fornecimento de energia, bem como na região do Jardim Paraíso com ruas e avenidas.

Vários danos foram registrados no município. Na Rua Tiradentes, por exemplo, um muro caiu e a Defesa Civil precisou intervir. No largo da Catedral as tendas de vacinação foram derrubadas com o forte vento.

Choveu granizo em muitos locais da cidade, fato que assustou moradores. Os principais portais de meteorologia não colocaram previsão de temporal em Botucatu.

