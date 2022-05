Forças de Segurança de Botucatu recebem treinamento sobre atendimento de emergência

O Corpo de Bombeiros de Botucatu recebeu nesta terça-feira, dia 10, um treinamento especial sobre emergências. Vários profissionais de atendimento de emergência estiveram no local.

São várias instituições envolvidas nas atividades:

Bombeiros

Polícia Militar

Rodovias do Tietê

SAMU

Guarda Civil

Defesa Civil

Trata-se de um “Treinamento Operacional de Abordagem ao indivíduo com Propósito Suicida”. No total são 45 profissionais envolvidos no treinamento.

O treinamento consiste em transmitir técnicas de negociação de forma humanizada aos atendentes de emergência a pessoa com propósito suicida. Objetiva operacionalizar um atendimento conjugado entre as agências, durante e pós atendimento.







