Força Aérea Brasileira recebe quarta aeronave KC-390 Millennium da Embraer

Dando prosseguimento ao cronograma para modernização da frota de cargueiros militares, a Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu no dia 19 de dezembro de 2020, sua quarta aeronave de transporte multimissão KC-390 Millennium.

Assim como as unidades já entregues, esta será operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT) – Esquadrão Zeus, situado na Ala 2, em Anápolis (GO). O FAB 2856 decolou da sede da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, às 12:40h, e pousou em sua nova casa às 13:55h.

“Recebemos, com grande satisfação, mais uma aeronave KC-390 Millennium que está sendo incorporada à nossa frota. Em breve, ela também será operada nas mais diversas missões em diferentes regiões do Brasil e até no exterior, a exemplo das outras três que já demonstraram sua grande capacidade, principalmente no transporte de insumos e materiais durante a Operação COVID-19”, ressaltou o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC), em um trabalho conjunto com os Grupos de Acompanhamento e Controle (GAC), é responsável por gerenciar os projetos de desenvolvimento, aquisição e modernização de materiais e sistemas aeronáuticos, bem como pelo acompanhamento presencial das atividades contratadas de produção de aeronaves e equipamentos.

Nesse contexto, uma equipe de especialistas participou de todo o processo de recebimento da aeronave FAB 2856, nas instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, corroborando para o êxito alcançado e a entrega de mais um KC-390 para o Comando da Aeronáutica.

Para o Comandante da Ala 2, Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcez, receber mais uma aeronave coroa um esforço conjunto. “É o resultado do empenho de todas as Organizações envolvidas. É um momento de júbilo, pois sabemos da dedicação de muitos para a entrega dos aviões no calendário previsto. Esta aeronave certamente contribuirá ainda mais com ações voltadas para o apoio ao povo brasileiro”, declarou.

Desde o início da pandemia da COVID-19, a FAB tem empregado as aeronaves KC-390 Millennium em missões de Transporte Aéreo Logístico, movimentando toneladas de suprimentos essenciais ao combate à pandemia no Brasil. Além disso, a FAB operou uma das aeronaves na missão de Assistência Humanitária à República do Líbano, em agosto deste ano.

Projeto conjunto da FAB com a Embraer, o KC-390 Millennium é um jato de transporte tático militar projetado para estabelecer novos padrões em sua categoria. Alguns dos pontos fortes da aeronave são mobilidade, design robusto, maior flexibilidade, tecnologia comprovada de última geração e manutenção mais fácil.

Os aviões KC-390 Millennium voam mais rápido e carregam mais carga que outros cargueiros militares de mesmo porte e são as plataformas ideais para os principais cenários de utilização.

O vetor exige menos inspeções e passa por manutenção sob demanda, combinando sistemas e componentes altamente confiáveis, o que reduz o tempo da aeronave no solo e os custos totais da operação, contribuindo para níveis de disponibilidade excelentes e baixo custo do ciclo de vida.

