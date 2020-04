FMVZ/Unesp e Hospital Veterinário criam canal para dúvidas sobre a relação coronavírus e animais

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e o Hospital Veterinário (HV) da Unesp, Câmpus de Botucatu, vêm a público prestar contas à população de suas atividades nesse período de quarentena.

No presente momento, as atividades de docentes, técnico-administrativos e residentes estão voltadas para a ajuda ao controle da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Nesse sentido, FMVZ e HV abriram um canal para elucidar dúvidas sobre a relação entre animais, coronavírus e os seres humanos. Os interessados podem ligar no (14) 3880-2600 e falar com um dos nossos profissionais residentes e docentes.

Parte da equipe da FMVZ e HV está trabalhando na confecção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para uso na linha frente do controle da pandemia em nosso município.

Materiais hospitalares e de proteção individual de propriedade de FMVZ e HV estão à disposição dos órgãos municipais de saúde e segurança. Até o momento, FMVZ e HV já atenderam solicitações de máscaras, luvas, cilindros de oxigênio, respiradores, entre outros materiais e equipamentos.

FMVZ e HV estão preparando material didático referente ao novo coronavírus a ser disponibilizado à população por meio das mídias sociais.

Por fim, a FMVZ/Unesp disponibilizou seus residentes, bem como alguns docentes voluntários, aos serviços oficiais de saúde (Secretaria Municipal de Saúde e Hospital das Clínicas) para atuação direta no enfrentamento da pandemia. Vale ressaltar que tal iniciativa se deu antes até da criação, pelo Ministério da Saúde, do programa “O Brasil conta comigo – profissionais da saúde”.

Ante ao exposto, FMVZ e HV/Unesp/Botucatu reafirmam seu compromisso com a saúde pública e seguem trabalhando intensamente, por meio de seus recursos humanos e materiais, para colaborar no combate à pandemia de Covid-19.

Redes Sociais Instagram e Facebook – @covid19.fmvz.