FMVZ/Unesp conquista 11 prêmios no principal fórum científico de Equídeos da América Latina

A Associação Brasileira de Veterinários de Equídeos realizou, nos dias 09 a 11 de julho, a XXI edição de sua Conferência Anual. Diante das restrições impostas pela pandemia do Covid-19 a edição deste ano foi no formato on-line na plataforma digital Abraveq/Proevento. Os mais de 750 participantes desfrutaram de 50 horas de palestras e fóruns de discussão, nos quais 14 palestrantes internacionais e 16 palestrantes do Brasil abordaram os principais temas que norteiam a Medicina e Biotecnologia de Equídeos.

A Conferência Abraveq está consolidada como o principal fórum científico de Equídeos da América Latina, sobretudo pela sessão dos trabalhos científicos. Neste ano, mesmo no formato virtual, foram apresentados cerca de 250 trabalhos científicos de autores brasileiros e de fora do país. Os melhores trabalhos científicos nos quatros eixos temáticos foram premiados pela Comissão Científica da Conferência. Além destes prêmios, em 2021, os conferencistas participaram de forma ativa na eleição dos melhores trabalhos no segmento Voto Popular.

Mais uma vez a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, foi agraciada com 11 dos 24 prêmios distribuídos na Conferência. Dentre estes, destacam-se os trabalhos desenvolvidos nos Programas de Pós-graduação de Medicina Veterinária e de Biotecnologia Animal que venceram os prêmios de melhores trabalhos no segmento do “Voto Popular” nos Eixos de Clínica e Cirurgia, Reprodução; Fisiologia do Exercício, Nutrição ou Bem estar de Equídeos, além dos prêmios de melhores trabalhos da Comissão Científica nos Eixos Clínica e Cirurgia e Reprodução de Equídeos.

Outro destaque foi o trabalho fruto da Iniciação Científica da aluna do 5º ano de Medicina Veterinária, Amanda Manara Caceres, vencedor do primeiro lugar no eixo de Fisiologia do Exercício, Nutrição ou Bem estar de Equídeos na escolha da Comissão Científica. (Clínica e Cirurgia; Reprodução; Fisiologia do Exercício, Nutrição ou Bem estar; e Relato de Casos de Equídeos)

Os vencedores foram agraciados com Inscrições na Conferência de 2022 e com os livros dos dois renomados professores brasileiros, Geraldo Eleno Silveira Alves (EV-UFMG) e Frederico Ozanam Papa (FMVZ-Unesp).

Os trabalhos premiados da FMVZ foram:

Prêmio Voto Popular Apresentador(a) Orientador(a) Título 1º Lugar em Clínica e Cirurgia de Equídeos Ana Luísa Holanda de Albuquerque (PPGMV) José Paes de Oliveira Filho Enfermidades genéticas musculares: cenário no Quarto de Milha de rédeas brasileiro 1º Lugar em Fisiologia do Exercício, Nutrição ou Bem estar de Equídeos Raíssa Oliveira Leite José Paes de Oliveira Filho Avaliação da relação entre a HPIE e a ocorrência de mutações nos genes codificantes da CD39/NTPDASE-1 e da CD39L1/NTPDASE-2 em equinos atletas 1º Lugar em Reprodução de Equídeos Fernando Paixão Lisboa Frederico Ozanam Papa Método alternativo para obtenção de plasma rico em plaquetas à campo