FMVZ/Unesp e FUNVET lançam linha de rações para Pets

Produtos são totalmente desenvolvidos e fabricados pela FMVZ

AFaculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, e a FUNVET acabam de lançar da linha de rações PET/FMVZ.

Totalmente desenvolvidas e fabricadas na FMVZ, a linha de produtos tem o objetivo de oferecer uma alimentação completa e diferenciada aos animais de estimação.

Além da ração para raças de médio e grande porte, com qualidade Super Premium, comercializada em pacotes de 15kg, que já é um sucesso de vendas, o evento marca o lançamento do novo produto: a ração para cães adultos de raças pequenas.

Comercializada em pacotes de 3kg, a ração para cães adultos de raça pequena tem em sua composição proteínas de alta digestibilidade associadas a prebióticos e fibras digestíveis balanceadas para proporcionar um maior equilíbrio intestinal.

O alimento é formulado para atender a todas as exigências nutricionais dos cães. Enriquecido com ômega 3 e 6, biotina e zinco para manter a pelagem forte e brilhante, além de ter adição de extrato de Yucca para reduzir odores das fezes.

As rações da linha PET/FMVZ estão à venda na sala de recepção do Hospital Veterinário, de segunda à sexta-feiras em horário comercial, e na Fábrica de Ração da FMVZ, na Fazenda Experimental Lageado, acesso pela Portaria 2, na Rodovia Alcides Soares, todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30 hs e das 13h30 às 17:00 hs.

As rações também podem ser compradas pelo Whatsapp (14) 99897-0655

Mais informações pelos telefones:

Fábrica de Ração (14) 3880-2999

FUNVET (14) 3880-2148

Whatsapp (14) 99897-0655

