FMB/Unesp Botucatu anuncia abertura de inscrições para Concurso Público

Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu (FMB/Unesp) anuncia a abertura de concurso público destinado ao preenchimento de vagas em seus quadros para profissionais de nível superior. As inscrições, ao valor de R$ 80,00, deverão ser efetuadas no período de 09 de agosto a 19 de setembro de 2022, exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br.

Os empregos públicos são para Analista de Informática I (Área de atuação: Redes e infraestrutura); Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Pesquisa Experimental); Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área de atuação: Pesquisa Experimental); Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Escritório de Apoio a Pesquisa) e Enfermeiro (Área de atuação: Atenção Primária à Saúde). Para todos os cargos a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A Faculdade de Medicina oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: vale alimentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão) e plano odontológico (por adesão). O servidor prestará serviços nos equipamentos e unidades administrativas da FMB, dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados. O regime jurídico será o Celetista, conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A prova objetiva e a prova dissertativa têm data prevista para sua realização em 06 de novembro de 2022, no período da tarde. A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização das provas, deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado também no site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Os vencimentos dos empregos públicos têm como base o mês de março de 2022 e são os seguintes: Analista de Informática I (R$ 6.886,26); Assistente de Suporte Acadêmico III (R$ 6.886,26), Assistente de Suporte Acadêmico IV (R$ 8.370,30); Assistente Técnico Administrativo I (R$ 6.886,26) e Enfermeiro (R$ 6.886,26).

Para mais informações, acesse o edital completo.

Fonte: FMB

