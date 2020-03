FMB, HCFMB e unidades da Unesp promovem Semana “Viva a Mulher”

Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, será comemorado com a realização da Semana “Viva a Mulher”, de 8 a 13 de março. A semana terá, em sua programação palestras, caminhada, mesas-redondas e atividades culturais, todas com entrada gratuita.

A Semana “Viva a Mulher” é um evento realizado pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelas demais Unidades dos câmpus da Unesp de Botucatu (Rubião Júnior e Lageado): Administração Geral (AG), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) e Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), além de diversos apoiadores e parceiros.