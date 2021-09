Fios e cabos são furtados de Estação Elevatória da Sabesp do Rio Bonito e Vitoriana

A Sabesp informou nesta quarta-feira, dia 29, que foi vítima de furto e ação de vândalos em sua Estação Elevatória no Rio Bonito. O fato foi levantando em um primeiro momento por ouvinte da Rádio Criativa FM que registraram os danos.

Em nota, a Sabesp disse que houve no local o furto de cabos e fios no painel de comando da Estação Elevatória de Água Tratada, no Centro de Reservação do Rio Bonito. O fato também foi registrado no Poço 4 em Vitoriana.

Imagens da empresa mostram que os criminosos cortaram alambrado e arrebentaram portas para a ação. Técnicos da empresa já estão trabalhando no local para restabelecer a energia e o funcionamento no local. O abastecimento nesses locais não foi prejudicado, disse a Sabesp.

Veja nota da Sabesp

A Sabesp informa que foram registradas ações de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (29), com furto de cabos e fios no painel de comando da Estação Elevatória de Água Tratada, no Centro de Reservação do Rio Bonito e, também, no Poço 4 em Vitoriana, em Botucatu.

Equipes da Sabesp já estão trabalhando nos locais para solucionar a situação e restaurar a energia o mais breve possível.

A Companhia esclarece, ainda, que as ocorrências não afetaram o abastecimento, que está normal no distrito do Rio Bonito e Vitoriana.

A Sabesp pede a colaboração da população na notificação dessas ocorrências e reforça que qualquer morador pode relatar casos suspeitos na Central de Atendimento 0800 055 0195.