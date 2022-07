Finalmente pode chover nesta sexta-feira, 29, em Botucatu, indica previsão  

Foto: André Godinho

Pode chover em Botucatu nesta sexta-feira, dia 29, após um longo período sem precipitações. Pelo menos é o que indica a previsão.

De acordo com o Climatempo, Botucatu terá amanhã um dia de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 10 milímetros.

Após a chuva, o fim de semana deve ter queda na temperatura e previsão de frio durante a madrugada para os próximos dias.

Essa nova frente fria com fraca atividade, atingirá todo o estado, causando o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, especialmente no sul e na faixa leste do estado.

