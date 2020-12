Fim de semana será de tempo instável em Botucatu

A passagem de uma nova frente fria pelo litoral paulista, mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas em pontos isolados. As temperaturas ficam elevadas no interior paulista e amenas no litoral.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, este sábado será de sol, com possibilidade de pancadas de chuva, podendo chegar a 15 milímetros.

Já no domingo, a temperatura máxima será de 28 graus também com possibilidade de pancadas de chuva. Há uma estimativa de 14 milímetros de chuva.