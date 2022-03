Fim de semana será de tempo instável em Botucatu, indica previsão

Arquivo Acontece Botucatu

Frente fria atinge o estado de São Paulo, favorecendo a formação de nebulosidade e de chuva em várias regiões do estado. De sábado até segunda-feira, persistem as condições de instabilidade, com previsão de chuva, principalmente a partir do período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A máxima de 30 graus e a mínima de 16.

Para o fim de semana o cenário não muda. Faz calor durante o dia com previsão de pancadas de chuva. A estimativa é 25 milímetros de chuva para sábado, 26, em Botucatu.

