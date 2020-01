Fim de semana será de tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

Sistema Frontal permanecerá atuando no sudeste do Brasil, mantendo a condição de instabilidade no estado de São Paulo. Segundo o IPMET/Unesp, esse cenário vai ocasionar nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde.

Em Botucatu, o sábado, 04, será de muita instabilidade. Há uma estimativa de 11 milímetros de chuva, com temperatura de 26 graus.

Neste domingo, 05, o dia também será instável e com possibilidade de pancadas de chuva. Há uma estimativa de 9 milímetros.