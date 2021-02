Fim de semana será de sol e tempo seco em Botucatu, indica previsão

Sistema frontal afasta-se do estado de São Paulo. A atuação de uma massa de ar mais seco deixa o tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. Apenas na faixa leste, principalmente no litoral, ainda são previstas chuvas fracas. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, o fim de semana será de sol e com pouca chance de chuva. Segundo o Climatempo, os próximos dias serão de tempo seco em toda a região.

A temperatura máxima pode chegar a 29 graus no sábado, com sol e poucas nuvens. A instabilidade do tempo pode voltar somente no meio da próxima semana.

