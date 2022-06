Fim de semana será de sol e ligeira queda na temperatura em Botucatu, diz previsão

O Tempo continua estável no interior do estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Porém, a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico, na altura do litoral paulista, deixa a região sul e a faixa leste do estado, com muitas nuvens e com previsão de chuvas fracas e isoladas a partir da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol com poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima para este sábado é de 27 graus.

No domingo, dia 26, há a previsão de queda na temperatura, com a máxima passando a 22 graus e mínima podendo chegar a 13 graus. Não há previsão de chuva.

