Fim de semana será de muito calor mais uma vez em Botucatu

O Tempo na maior parte do estado de São Paulo fica com céu parcialmente nublado a nublado, e com áreas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

No final de semana a combinação do ar quente e úmido, favorece pancadas de chuva isoladas no estado, com maior abertura de sol. As temperaturas elevadas.

Em Botucatu o fim de semana terá tempo muito quente novamente com certa instabilidade, da seguinte maneira:

Sábado, dia 05 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 32 graus e estimativa de 12 milímetros de chuva.

Domingo, dia 06 – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e estimativa de chuva na casa de 11 milímetros.

