Fim de semana será de chuva com ligeira queda na temperatura em Botucatu, indica previsão

Tempo instável em Botucatu

Sistema de baixa pressão favorece a condição de instabilidade no estado de São Paulo, mantendo o céu com nebulosidade variável e com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde, noite e madrugada.

Segundo o Climatempo, teremos em Botucatu uma sexta-feira, 05, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Somente para hoje a estimativa é de 30 milímetros de chuva.

No sábado, 06, a instabilidade continua, com estimativa de 15 milímetros de chuva, mesmo cenário para domingo, 07. A temperatura terá ligeira queda, com máxima de 25 graus no fim de semana.

