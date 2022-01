Fim de semana será de calor em Botucatu, indica previsão

Foto Anderson França

A atuação de uma massa de ar quente e úmido sobre o estado de São Paulo, mantém o Tempo com condições típicas de verão, com sol, nebulosidade variável e formação de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol, com indicação de pancadas de chuva isoladas apenas para o domingo. Faz calor, como temperatura que pode chegar a 32 graus.

Estimativas de chuva para o fim de semana:

Sexta-feira – 8 milímetros

Sábado – sem chuva

Domingo – 5 milímetros

Compartilhe esta notícia