Fim de semana será de calor em Botucatu com possibilidade de pancadas isoladas de chuva

A condição de estabilidade aumenta sobre o estado de São Paulo nesses últimos dias do mês. Pela manhã, céu com pouca nebulosidade e sem chuva na maior parte das regiões, e a partir da tarde, permanece com previsão de chuvas isoladas de curta duração, principalmente no setor oeste do estado de São Paulo.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de calor. Para esta sexta-feira, 29, há uma estimativa de 10 milímetros de chuva, com temperatura acima de 30 graus.

No sábado e domingo previsão de calor com temperaturas que podem chegar a 32 graus. Há previsão de pancadas isoladas de chuva.