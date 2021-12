Foto: André Godinho

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo, deixando o Tempo estável com predomínio de sol e poucas nuvens em praticamente em todas as regiões paulistas, exceto na região sul e na faixa leste, onde podem ocorrer chuvas isoladas. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus no domingo, 05.

